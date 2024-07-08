Еще двух незаконных перевозчиков мусора оштрафовали в Подмосковье

Штрафы получили нелегальные перевозчики строительных отходов в Подмосковье. Водителей с набитыми мусором грузовиками задержали в Ленинском и Раменском городских округах.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, одного из нарушителей задержали в поселке Совхоз имени Ленина, а второго — на Новорязанском шоссе в Раменском округе.

«В обоих случаях самосвалы были загружены строительным мусором, разрешительных документов на транспортировку не имелось. Оба гражданина оштрафованы», — пояснил Фирсов.

Он добавил, что на прошлой неделе с помощью средств фотофиксации удалось выявить 16 фактов незаконной перевозки строительных отходов и грунтов, общая сумма наложенных штрафов превысила 1,5 миллиона рублей.

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