Еще двое жителей Можайского округа получили сертификаты на покупку жилья

Глава Можайского округа вручил сертификаты на приобретение собственного жилья еще двум жителям муниципалитета. Они уже выбрали варианты и готовятся к покупке.

Житель Можайска Андрей учится на третьем курсе «Можайского техникума» по специальности «Печатное дело». Недавно он получил сертификат на приобретение собственного жилья. Его вручил первый заместитель главы Можайского городского округа Алексей Сперанский.

Также документ вручили еще одному жителю округа.

«Поздравляю вас с этим важным событием. Подходите к такому делу, как покупка личного жилья, с полной ответственностью. Желаю вам удачи и успехов в образовательной и трудовой деятельности», — сказал Алексей Сперанский.

Государственный жилищный сертификат дает возможность получить безвозмездную субсидию для покупки квартиры. Мера реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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