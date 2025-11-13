Еще двое врачей получили служебное жилье в Павлово-Посадском округе

Церемония торжественного вручения ключей от квартир состоялась в 12 ноября в администрации Павлово-Посадского городского округа. Глава муниципалитета Денис Семенов поздравил новоселов и передал им подарки.

Обладателями служебного жилья стали врач‑педиатр Зилола Муратова, работающая в округе три года и оказывающая помощь маленьким пациентам, а также врач‑терапевт Электрогорской больницы Эренцен Китаев, недавно присоединившийся к коллективу.

«Предоставление служебного жилья направлено на создание стабильных бытовых условий для медиков, что позволяет им планировать будущее и сосредоточиться на профессиональной деятельности», — отметил Денис Семенов. Он заверил, что работа по поддержке медицинского персонала округа, начатая благодаря инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, будет продолжена.

Напомним, что ранее служебное жилье получила врач‑инфекционист Оксана Хазова.