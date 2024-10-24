Еще двое сирот в Павловском Посаде получили жилищные сертификаты

Администрация Павлово-Посадского городского округа Московской области продолжает активно исполнять государственные полномочия по обеспечению жильем детей-сирот. С 2008 года в округе реализуются программы, направленные на поддержку таких категорий граждан, и в 2024 году жилищными сертификатами будут обеспечены 26 детей.

Среди обладателей государственного жилищного сертификата — Татьяна и Сергей Колесниковы. Родные брат и сестра проживают вместе в приемной семье. Татьяна обучается на первом курсе по специальности «Технология индустрии красоты», а Сергей в 2025 году завершит обучение по специальности «Сварочное дело». Оба планируют приобрести жилье в Павлово-Посадском округе.

С 2023 года в регионе действует новый порядок выдачи и реализации государственного жилищного сертификата Московской области. Этот сертификат предоставляет возможность однократного получения социальной выплаты за счет средств областного бюджета для приобретения жилого помещения в собственность.

Администрация округа продолжает работу по поддержке детей-сирот, создавая условия для их успешной интеграции в общество и обеспечения достойного уровня жизни.

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