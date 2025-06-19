Еще двое сирот в Коломне получили жилищные сертификаты

В Коломне продолжают выдавать сертификаты на жилье детям, оставшимся без попечения родителей и достигшим совершеннолетия. Еще двое ребят скоро станут обладателями собственных квартир.

Глава Коломны Александр Гречищев поздравил молодых людей и обратился к ним с напутственной речью.

«Сегодняшний день для вас — особенный, ведь каждому человеку важно иметь свое жилье, особенно, если рядом нет родных и близких. Помните, что дом — это не просто стены и крыша над головой. Дом — это место, где живет душа каждого из нас. Создавайте свою собственную историю, наполняйте ее радостью, уютом и искренними чувствами», — сказал руководитель муниципалитета.

Глава следственного отдела по городу Коломна Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Андрей Бехтин обсудил с ребятами их жизненные планы и уточнил соблюдение их законных интересов при оформлении сертификатов.

Отметим, что в 2025 году в Коломне жильем обеспечат 42 сироты. Сертификаты уже получили 25 человек, а 14 детей успели приобрести квартиры.

Напомним, что в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева детям-сиротам, не имеющим жилья, по достижении совершеннолетия предоставляют квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. Чаще всего ребята выбирают второй вариант: он позволяет купить жилье в любом муниципалитете. При наличии собственных средств можно претендовать на квартиру большей площади, добавив необходимую сумму.