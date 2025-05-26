Еще две входные группы домов отремонтировали в Истре

На этой неделе коммунальные службы приступили к ремонту подъездов в Истре на улице Адасько, дом № 4, и в Павловской Слободе, на улице Дзержинского, дом № 2. Также одновременно работы ведутся на 15 других адресах.
В рамках благоустройства входной группы в Истре на улице Адасько, 4, специалисты управляющей компании «Истринская теплосеть» сначала демонтировали старое покрытие верхней ступени. Это позволило выявить все проблемные участки. Поэтому после сотрудники приступили к ремонту лестницы и пандуса. После того, как вывезли строительный мусор, залили новую стяжку и оштукатурили боковые части крыльца между ступенями.
А вот в Павловской Слободе в целях обеспечения безопасности жителей, специалисты провели ремонт перильного ограждения. Восстановили целостность конструкции, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.
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