Еще две входные группы домов отремонтировали в Истре

На этой неделе коммунальные службы приступили к ремонту подъездов в Истре на улице Адасько, дом № 4, и в Павловской Слободе, на улице Дзержинского, дом № 2. Также одновременно работы ведутся на 15 других адресах.

В рамках благоустройства входной группы в Истре на улице Адасько, 4, специалисты управляющей компании «Истринская теплосеть» сначала демонтировали старое покрытие верхней ступени. Это позволило выявить все проблемные участки. Поэтому после сотрудники приступили к ремонту лестницы и пандуса. После того, как вывезли строительный мусор, залили новую стяжку и оштукатурили боковые части крыльца между ступенями.

А вот в Павловской Слободе в целях обеспечения безопасности жителей, специалисты провели ремонт перильного ограждения. Восстановили целостность конструкции, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи.