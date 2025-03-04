Еще две усадьбы в Подмосковье передадут инвесторам для реставрации

Инвесторам для восстановления и дальнейшего использования предложат еще два объекта культурного наследия. Конкурсы на усадьбы «Васино» в Чехове и «Никольское-Обольяново» в Дмитровском муниципальном округе пройдут 19 и 21 марта.

Министерство имущественных отношений Московской области уточнило, что двухэтажный деревянный дом усадьбы «Васино» занимает площадь почти 500 квадратных метров. Он внесен в реестр памятников истории и культуры народов России.

Усадьба XVIII века сначала принадлежала помещице А. И. Плаховой. Она меняла владельцев до 1917 года, а после революции была национализирована. В советское время там находились комиссариат и школа. Заявки на конкурс по этому строению принимают до 12 марта. Начальная цена составляет один рубль, а шаг конкурса — 1 407 579 рублей.

Комплекс зданий усадьбы «Никольское-Обольяново» в селе Подъячево состоит из девяти зданий общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров. Ее основали капитан-преображенец П. М. Власов и его жена в 1760-е годы. В те времена она называлась «Горушки». Позже имение принадлежало любимцу Павла I – бывшему начальнику Тайной канцелярии П. Х. Обольянинову. Тогда оно получило современное название. Там бывали Лев Толстой, Петр Вяземский и Дмитрий Менделеев.

Заявки на конкурс по усадьбе принимаются до 15 марта. Начальная стоимость — 9 рублей, а шаг — 6 486 701 рубль.