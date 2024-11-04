Еще две тропы благоустроили в Подольске по губернаторской программе

В Подольске благоустроили еще две народные тропы в Пахринском проезде и построили две линии уличного освещения в микрорайоне Львовский и деревне Алтухово. Работы выполнили в рамках губернаторской программы и муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дорожки благоустроили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком». Тропы длиной 20 и 130 метров находятся вблизи дома № 12 в Пахринском проезде. Это последние из 24 объектов, которые привели в порядок в этом году.

«Приступили к работам на этих локациях сразу после замены трубопроводов. Также построили две линии уличного освещения в рамках муниципальной программы „Формирование современной комфортной городской среды“. Одну — от Старосимферопольского шоссе до улицы Железнодорожной в микрорайоне Львовский, а вторую — в деревне Алтухово от Старосимферопольского шоссе до поселка радиоцентра „Романцево“», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Общая протяженность линий составила около 1,5 километра. Адреса выбирали по обращениям жителей, которые поступали на выездных администрациях. Линия в деревне Алтухово набрала больше всего голосов на портале «Добродел».

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