Еще две школы в Истре капитально отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт двух школ в Истре выполнили на 60%. Объекты готовят к открытию в новом учебном году.

На площадке в Истринском лицее трудятся более 80 специалистов. Они уже завершили штукатурные работы, смонтировали системы горячего и холодного водоснабжения, вентиляции, кровля практически готова. Сейчас ведется отделка фасада и внутренних помещений.

Параллельно идет обновление школы в поселке Снегири. Там также выполнено свыше 60% работ: строители возводят перегородки, монтируют перекрытия, устанавливают окна и ведут фасадные работы. Всего на участке работают более 50 человек.

Пока строители модернизируют здания, в округе стартовал профориентационный проект «Билет в будущее» для старшеклассников. Более 280 учащихся 8–10 классов в июне смогут посетить 18 крупных предприятий. Там они познакомятся с реальными условиями труда. Это поможет им сделать шаг к осознанному выбору профессии.