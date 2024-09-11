Еще две реки расчистят от мусора и растительности в Клину и Одинцове

В Подмосковье продолжаются мероприятия по расчистке участков рек Сестра в городском округе Клин и Ликова в Одинцове. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Участок расчистки Сестры составляет почти 9,7 тысячи метров, работы ведет ООО «Реновация» после нерестового периода. Специалисты используют земснаряд Watermaster для извлечения донных отложений. Сейчас на реке удалили аварийную и водную растительность, убрали 19 тысяч кубометров грунта. Завершить работы планируется осенью следующего года.

На реке Ликова ООО «Сибос» провело аналогичные работы, вывезло более трех тысяч кубометров отложений и утильные автопокрышки.

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