Еще 2 подмосковные компании получили IT-гранты

Еще две IT-компании получили гранты в Подмосковье. Финансовую поддержку предоставили предприятиям «Хинт» и «СМ Лаб», которые разрабатывают программное обеспечение.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в регионе активно создают рабочие места и условия для развития научного и инновационного потенциала. Для этого предприятия могут получить меры поддержки.

«Благодаря IT-гранту формируется устойчивый стимул для развития IT-отрасли за счет привлечения в регион высококвалифицированных специалистов», — поделился первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Компания «Хинт» специализируется на разработке и модернизации ПО под индивидуальные требования. Так, там создали программное обеспечение для розничных клиентов коммерческого банка, лучший в России чат-бот и многое другое.

«Спортмастер Лаб» разрабатывает цифровые решения для ретейла, в том числе создает сайты, мобильные приложения и корпоративные сервисы.

Финансовую поддержку могут получить зарегистрированные в Подмосковье компании, которые имеют выручку от разработки программ или компьютерной техники не менее 70%. Узнать подробнее об условиях можно на «Госуслугах».