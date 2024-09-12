Еще две новые детские площадки установили в Зарайске

Две детские площадки обновили в городском округе Зарайск. Самую большую площадью 450 квадратных метров обустроили в деревне Мендюкино.

Но новых площадках установили качели, горки и игровой комплекс, а также заменили асфальтобетонное основание и резиновое покрытие. Открытие детского городка в деревне Мендюкино посетил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Вместо устаревших игровых комплексов там установили современные и безопасные. Теперь весело провести время на площадке смогут дети разных возрастов. Самым юным жителям округа пришелся по душе песочный дворик, а дети старшего возраста облюбовали горки.