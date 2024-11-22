Еще две незаконные торговые точки снесли в Красногорске

В Красногорске продолжается снос незаконно построенных торговых объектов. Недавно ликвидировали овощную лавку в Павшинской Пойме и магазин в Опалихе.

Администрация Красногорска предупредила владельцев овощной лавки в Павшинской Пойме и поручила ликвидировать здание. Эту же просьбу адресовали собственникам магазина в Опалихе. Строения снесли.

Такую работу специалисты проводят для того, чтобы сохранить опрятный облик городских улиц.

«Приоритетной задачей администрации является приведение объектов в нормативное состояние, а также в правовое русло. В тех же случаях, когда объекты по различным причинам невозможно привести в соответствие, они подлежат демонтажу в установленном порядке», — уточнила заместитель начальника отдела потребительского рынка администрации в Красногорске Нелли Мамедова.

Более 40 незаконных объектов уже снесли в Красногорске за 2024 год. Обнаружить строения помогают не только рейды отдела потребительского рынка округа, но и обращения граждан. Вышеперечисленные две точки ликвидировали как раз таким образом.

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