Еще две незаконные торговые точки демонтировали в Видном

Снос нестационарных торговых объектов, построенных с нарушением законодательства, а также мешающих ремонту теплосетей, продолжается в муниципалитете. В конце июня были ликвидированы две палатки на проспекте Ленинского комсомола.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов объяснил, что объекты на проспекте Ленинского комсомола находились в охранной зоне инженерных коммуникаций и препятствовали проведению работ по реконструкции магистральных сетей теплоснабжения. Одна из палаток располагалась на остановке общественного транспорта и, по словам пассажиров, мешала обзору дороги.

«Кроме того, мы видим большой общественный запрос: многочисленные торговые палатки мешают нашим жителям из-за антисанитарии и эстетически неподобающего внешнего вида», — сказал руководитель муниципалитета.

По словам начальника отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрея Асеева, до конца текущего года планируют демонтировать 112 торговых объектов, не соответствующих требованиям законодательства. Владельцы таких торговых точек заранее получают официальные уведомления. Часть предпринимателей самостоятельно разбирает свои павильоны и вывозит оборудование. Объекты, где владельцы игнорируют предписания, сносят силами муниципалитета.

«На сегодняшний день демонтированы более половины павильонов из перечня подлежащих сносу. До конца сезона осталось ликвидировать менее 50 палаток», — добавил Андрей Асеев.