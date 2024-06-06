Еще две незаконные постройки снесли в Мытищах

Инспекция по управлению и ликвидации самовольных объектов проверила три адреса, по которым жаловались жители. Ранее здесь обнаружили незаконные постройки.

Два гектара земли на Проектируемом проезде, недалеко от Северной теплоэлектроцентрали, были заняты под торговлю и парковку. Сносить строения на основании вступившего в силу постановления администрации начали еще в апреле. Вывезли с территории более семи тысяч кубометров просроченной продукции и бытового мусора. Сейчас демонтаж полностью завершили.

Крупную промзону обнаружили в деревне Пирогово вдоль Совхозной улицы. Более 10 построек подлежали сносу. Собственники решили не ждать решения суда и ликвидировали следы незаконной деятельности самостоятельно.

Проверили и подозрительные объекты на Осташковском шоссе, дом 7. Хозяева в ближайшее время должны предоставить документы на земли и постройки.

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