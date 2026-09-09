Еще две народные тропы благоустроили в Волоколамском округе

В селах Спасс и Осташево Волоколамского муниципального округа завершено обновление пешеходных дорожек, ведущих к социально значимым объектам. Качество выполненных работ проверили глава округа Наталья Козлова и ее первый заместитель Сергей Шорников.

В селе Спасс новый асфальтированный тротуар обустроили вдоль домов № 14–26 на улице Садовой. Протяженность пешеходной зоны составляет около 150 метров, ширина — 2 метра. Этим маршрутом ежедневно пользуются местные школьники, направляясь в образовательные учреждения.

Еще одну пешеходную дорожку обустроили на улице Колхозной в селе Осташево. Этот маршрут давно востребован у жителей: по нему родители ведут детей в детский сад № 7, школьники идут на занятия в начальные классы, а многие осташевцы пользуются тропой по пути в местную поликлинику.

На обоих объектах специалисты подготовили прочное песчано-щебеночное основание, установили бордюрный камень, уложили ровное покрытие, а по краям подсеяли газон. Работы выполнены в рамках программы «Пешком», реализуемой по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Программа „Пешком“ позволяет благоустраивать именно те короткие маршруты, которыми люди пользуются каждый день. В этом году по этой программе приведем в порядок девять таких народных троп в нашем округе», — рассказала глава округа Наталья Козлова.