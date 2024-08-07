Еще две дороги до социальных объектов отремонтировали в Лыткарине

Фото: Минтранс Подмосковья

Ремонт дороги Лыткаринское шоссе — Петровское — Лыткаринское шоссе завершается в Подмосковье. Там привели в порядок два участка общей протяженностью 1,5 километра. Их выбрали по результатам голосования жителей на «Доброделе».

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ежедневно по этим дорогам проезжают более 5,5 тысячи машин. На участке улицы Степана Степанова от бульвара Крупенина до Парковой улицы завершили укладку асфальта. Работы еще ведут на Лесной улице. Позже на них нанесут новую разметку.

Благодаря ремонту жители и гости региона смогут комфортно добираться до поликлиник, детских садов, школ и других социальных учреждений.

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