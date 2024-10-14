Еще две детские игровые площадки обновили в Дедовске

На двух улицах в Дедовске вместо устаревших детских площадок установили современные игровые комплексы. Они находятся у дома № 6 на Спортивной и у дома № 1 на Ударной улицах.

На них заменили качели, горки, балансиры и другие игровые элементы. Также обновили противоударное резиновое покрытие, установили лавочки и урны.

В рамках программы по обновлению детских игровых площадок в городском округе Истра на данный момент уже открыты пять детских площадок, всего в этом году в плане на замену 11 игровых комплексов. До конца октября работы будут завершены на всех адресах.

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