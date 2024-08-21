Еще два жилых дома построили в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове

Еще два жилых дома построили на территории ЖК «Резиденция Сколково» в поселке Заречье в Одинцове. Туда переедут свыше 400 семей.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, в общей сумме в двух домах обустроили 487 квартир разной площади и планировок — от однокомнатных до четырехкомнатных. В корпусах разместили колясочные, более 450 кладовых, а также подземный паркинг на 268 машин и 18 мототранспортных средств.

Жилой комплекс находится вблизи Мещерского парка в шести километрах от инновационного центра «Сколково». Добраться до станции метро «Озерная» можно за 15 минут на общественном транспорте. На территории квартала уже построили два детских сада, а в 2025 году откроют школу на 750 мест.

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