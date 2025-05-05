Еще два здания передали в собственность мужского монастыря в Куровском

За последние несколько лет Церкви передали трапезную с церковью Воскресения Христова, колокольню и собор Преображения Господня. Общая площадь зданий составляет почти две тысячи квадратных метров.

«А в апреле 2025 года удалось осуществить передачу последних двух — в собственность Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря переданы прачечная монастыря площадью 696,5 квадратного метра и историческое ограждение „Ворота № 4“, возведенное в составе монастырского комплекса в начале XX века», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Гуслицкий монастырь был основан в XIX веке. В советские годы он был закрыт, а его здания использовали для светских нужд.