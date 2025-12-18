Еще два водоема очистят в Дмитровском округе в 2026 году

Голосование за водные объекты, которые приведут в порядок в следующем году в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер», завершилось на портале «Добродел». В число 39 победителей вошли два водных объекта Дмитровского округа.

Жители муниципалитета выбрали озеро Круглое и пруд на безымянном ручье в деревне Ассаурово. Программой предусмотрены работы по санитарной очистке водоемов: удаление плавающей растительности, окос воздушно-водной растительности, подъем и вывоз строительного и бытового мусора, а также ликвидация аварийно-опасных деревьев, расположенных в акватории. В результате улучшится состояние территории и экологическое качество водной глади, что создаст более комфортную природную среду для отдыха.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил жителей за участие в голосовании и неравнодушие. «Выбранные объекты действительно нуждаются в очистке, и в следующем году мы сможем сделать эти территории чище, безопаснее и привлекательнее для отдыха», — сказал руководитель муниципалитета.

Напомним, по губернаторской программе в 2024 году очистили два водоема в Бунятине и Рогачеве общей площадью более восьми гектаров, а в 2025 году проведены работы на Синьковском водохранилище площадью 16,84 гектара.