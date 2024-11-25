Еще два водных объекта очистили от мусора в Ленинском округе
В Ленинском городском округе проведены работы по санитарной очистке Завьяловского пруда и реки Гвоздянка, включая расположенный на ее русле Сухановский пруд. Эти водоёмы были выбраны для благоустройства по итогам голосования местных жителей в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».
Заместитель главы округа Виктория Морозова подчеркнула, что вопрос загрязнения водоемов становится все более актуальным. Очистка прудов и рек от мусора и других нежелательных загрязнений играет ключевую роль в обеспечении экологического баланса и здоровья населения.
В ходе работ была очищена поверхность воды от мусора, проведен покос камыша, а также выполнена обрезка деревьев, чтобы избежать их падения в воду и создания препятствий для естественного течения.
«Поддержание качества водоемов невозможно без регулярной обработки. Санитарная очистка, включая уборку берегов, — это трудоемкий процесс, требующий постоянного контроля и усилий», — отметила Виктория Морозова.
Проведенные работы стали важным шагом в улучшении экологического состояния водных объектов округа, что способствует созданию комфортной среды для жителей и сохранению природных ресурсов.
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