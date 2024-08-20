Еще два учебных центра «Точка роста» откроют в Чехове в этом году

В селах Стремилово и Шарапово в этом году появятся учебные центры «Точка роста». В них дети смогут изучать робототехнику и информатику, участвовать в мероприятиях и творческих мастер-классах.

Подготовка к открытию «Точки роста» гуманитарного и цифрового профиля завершается в школе села Стремилово. Здесь появятся просторный кабинет и лаборатория. Ребята смогут изучать химию, биологию и физику.

Учебный центр в селе рассчитан более чем на 150 детей. Для них организуют кружки и мероприятия.

Помещения центра уже капитально отремонтировали, скоро их оформят в фирменном стиле. Рабочие окрасили потолки и стены, заменили полы и систему освещения, установили раковины и пластиковые окна. Скоро разместят оборудование и мебель.

«Дети из села и близлежащих населенных пунктов, удаленных от городских образовательных учреждений, смогут изучать на высоком уровне такие предметы, как робототехника, физика, химия, биология, экология и информатика. Все эти занятия будут интегрированы в школьную программу», — сказал директор Стремиловской школы Дмитрий Лысов.

Курировать работу центра будет закрепленный за ним руководитель. Преподавателей уже обучили, образовательные программы тоже готовы.

«Открытие центра запланировано на первые числа сентября. Кроме того, в конце августа новая „Точка роста“ также откроется в селе Шарапово, что увеличит общее количество таких образовательных учреждений в городском округе Чехов до 13», — добавила начальник управления образования администрации Чехова Ирина Заболотнева.

Отметим, что проект «Точка роста» реализуют в рамках нацпроекта «Образование»» и региональной государственной программы «Образование Подмосковья».

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