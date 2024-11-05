Еще два участка теплосетей заменят в Лосино-Петровском в 2024 году

Член партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском Роман Мещеряков встретился с жителями домов на Заводской улице. Они обсудили предстоящий ремонт тепловых участков и необходимые гидравлические испытания.

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Участники обсудили текущие вопросы, в том числе ремонт тепловых сетей. Замену проведут в рамках государственной программы Московской области. Первая теплосеть обеспечит бесперебойным отоплением дома № 11, 16, 17а, 17, 18, 19, а вторая — № 1, 2, 3, 12, 20 и детский сад «Солнышко». В настоящее время специалисты проводят гидравлические испытания.

Жители также отметили недобросовестную работу управляющей компании. Все замечания взяли на контроль.

Помимо этого, Роман Мещеряков поручил решить вопрос с ремонтом дороги у дома № 20 и проблему с канализацией у дома № 19. Замечания передали профильным службам.

«Такие встречи являются важным шагом к созданию открытого диалога. Мы понимаем, что ремонт тепловых сетей — это не просто техническое задание, а вопрос комфорта и благополучия каждой семьи. Наша задача — не только обеспечить качественное теплоснабжение, но и создать условия для того, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне», — сказал член партии «Единая Россия» Роман Мещеряков.

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