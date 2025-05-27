Еще два участка теплосетей капитально отремонтируют в Реутове в 2025 году

В Реутове продолжается модернизация тепловых сетей. Заместитель главы Владимир Климов, начальник управления ЖКХ Евгений Книга и представители ресурсоснабжающих организаций встретились с жителями дома № 28 на Комсомольской улице. Главной темой стало временное неудобство во время ремонта теплотрассы.

Модернизация пройдет на двух участках: от ТК 4-8 котельной № 4 до дома № 28 на Комсомольской улице, от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП № 2 котельной № 5. Сейчас ведутся подготовительные работы. Подрядчик организовывает стройплощадку и дожидается поставки материалов.

Жителям придется терпеть временные неудобства, так как основные мероприятия проведут во дворе. Однако они готовы к ограничениям, ведь в итоге получат надежное и качественное теплоснабжение.

Масштабная программа обновления теплоснабжения в Реутове началась в 2024 году. За это время заменили трубы на двух магистральных сетях протяженностью 2,5 километра. В этом году капитально отремонтируют еще три участка длиной около двух километров. Помимо этого, реконструируют котельную № 5 на Юбилейном проспекте и котельную № 6 на улице Победы. Это повысит надежность теплоснабжения в период осенне-зимнего максимума нагрузок.