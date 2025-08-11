Еще два светофора модернизировали в Подмосковье за неделю

Сотрудники «Мосавтодора» регулярно проводят работы для оптимизации дорожного движения. В Подмосковье на прошлой неделе модернизировали два светофора.

На пересечении улиц Победы и 60 лет Комсомола в Клину специалисты демонтировали правоповоротную секцию светофора.

На пересечении Красноармейского шоссе и улицы Левковская гора в Пушкино сотрудники «Мосавтодора» оборудовали устройство видеодетекторами и запустили адаптивный режим.

Работники Центра безопасности дорожного движения Московской области, в свою очередь, внесли коррективы в режим работы светофоров.

«Помимо новых изменений специалисты продолжают мониторинг тех объектов, на которых ранее оптимизировали движение», — отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Благодаря точечным корректировкам пропускная способность улиц увеличивается на 10-15%.