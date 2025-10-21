Еще два специалиста пополнили штат женской консультации в Одинцове

Эльза Морзаева — акушер-гинеколог, в профессии уже более 20 лет. Окончила в Москве «Второй мед» в 2001 году — ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова. Два года ординатуры прошла в Сеченовской академии. Эльза Борисовна проработала по специальности в родильном доме № 3 в Москве, а с октября гинеколог принимает пациентов в Одинцове. Каждый день у нее полная запись.

Вера Меркулова — медсестра. Молодой медик этим летом окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Педиатрия» и сразу же поступила в ординатуру для дальнейшего обучения — в МОНИКИ имени Владимирского выбрала специальность «Акушерство и гинекология». После окончания ординатуры она сможет самостоятельно принимать пациенток в качестве врача-гинеколога. Выпускница «Второго меда» пять дней в неделю помогает на приеме гинекологу и раз в неделю дежурит в родильном доме.