Еще два сквера благоустроят в Истре в 2026 году
Скверы в Истре находятся почти в центре города, это территория у лицея и ЗАГСа. Обновить их решили из-за обращений жителей, ведь объекты давно устарели и десятилетиями не видели благоустройства.
Сквер у лицея исторически и территориально является удобным проходом с улицы Ленина на улицу Босова. Но уже много лет оно не благоустроено, хотя находится в самом центре города. Кроме того, новый тротуар пустует, а народная тропа тянется вдоль забора и пользуется популярностью у жителей.
В администрации приняли решение привести территорию в порядок и сделать полноценный уютный сквер. Здесь обновят тротуар, установят лавочки, проведут озеленение, а также заменят старую детскую площадку рядом. Еще прорабатывается идея оформить фасад трансформаторной подстанции, которая находится напротив лицея, тематическим муралом.
Второй же обновленный сквер появится напротив ЗАГСа. Сейчас там старые лавочки, разбитая брусчатка, пустые пешеходные зоны и постоянная нехватка парковочных мест.
Более того, сквер соединяет уже обновленную улицу 15 Лет Комсомола с площадью «Дружбы», которую планируется благоустроить в 2026 году. Поэтому просто необходимо привести и эту локацию в порядок. После создания концепции будущего комплексного благоустройства сквера подадут заявку на всероссийский конкурс в следующем году.