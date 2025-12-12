Сегодня 17:11 Еще два сквера благоустроят в Истре в 2026 году 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Благоустройство

Истра

Ремонтные работы

Скверы в Истре находятся почти в центре города, это территория у лицея и ЗАГСа. Обновить их решили из-за обращений жителей, ведь объекты давно устарели и десятилетиями не видели благоустройства.

Сквер у лицея исторически и территориально является удобным проходом с улицы Ленина на улицу Босова. Но уже много лет оно не благоустроено, хотя находится в самом центре города. Кроме того, новый тротуар пустует, а народная тропа тянется вдоль забора и пользуется популярностью у жителей.

В администрации приняли решение привести территорию в порядок и сделать полноценный уютный сквер. Здесь обновят тротуар, установят лавочки, проведут озеленение, а также заменят старую детскую площадку рядом. Еще прорабатывается идея оформить фасад трансформаторной подстанции, которая находится напротив лицея, тематическим муралом.

Фото: 360.ru

Второй же обновленный сквер появится напротив ЗАГСа. Сейчас там старые лавочки, разбитая брусчатка, пустые пешеходные зоны и постоянная нехватка парковочных мест.

Фото: 360.ru

Более того, сквер соединяет уже обновленную улицу 15 Лет Комсомола с площадью «Дружбы», которую планируется благоустроить в 2026 году. Поэтому просто необходимо привести и эту локацию в порядок. После создания концепции будущего комплексного благоустройства сквера подадут заявку на всероссийский конкурс в следующем году.