Еще два склада для хранения товаров построят в Пушкино в августе

Фото: Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили два новых склада на территории индустриального парка «PNK Парк Пушкино 2». Их планируют открыть в этом августе.

Как рассказали в ведомстве, площадь здания превышает 30 тысяч квадратных метров. Его будут использовать для упаковки и хранения товаров, не требующих особых условий, в том числе твердых горючих материалов.

Объект начали строить в феврале прошлого года. Сейчас его готовность превышает 85%.

«Строители ведут работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних инженерных систем, благоустройство. Завершить строительство планируют в августе 2024 года», — отметили в стройнадзоре.

Площадь индустриального парка составляет 104 гектара. Там уже построили пять складов, еще два продолжают возводить.

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