Еще два школьника из Солнечногорска сдали ЕГЭ на максимальный балл
Сто баллов по русскому языку и математике на едином государственном экзамене набрали выпускники из Солнечногорска. Таких результатов удалось достичь ученице лицея № 7 Яне Хомутининой и ученику Тимоновской школы Михаилу Фролову.
Школьники, кстати, и до этого являлись гордостью учебных заведений. Они достигли определенных успехов еще и в спорте.
Яна Хомутинина имеет спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» по спортивной аэробике. Также в этом году девушка стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по физкультуре и ОБЖ. Михаил Фролов — призер муниципальных этапов всероссийской олимпиады по математике и химии за 2023–2024 годы.
«100 баллов по ЕГЭ набрали еще два одиннадцатиклассника из Солнечногорска. Мы гордимся такими успехами ребят!» — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
За отличные результаты полагается денежное вознаграждение. Солнечногорские выпускники и учителя, подготовившие их к ЕГЭ, получат выплаты из местного бюджета. Так, стобалльник получит 100 тысяч рублей, а наставник — 200 тысяч рублей за каждого ученика, набравшего максимальный балл на экзамене.
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