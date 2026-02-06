Еще 2 подмосковных лагеря примут летом детей участников СВО

Медицинскую и социальную реабилитацию участников СВО обсудили на выездном заседании профильного комитета Мособлдумы. Одна из востребованных мер поддержки бойцов — летний отдых детей. В этом году он охватит около шести тысяч ребят.

Дети бойцов СВО ежегодно отдыхают в «Литвиново» в Наро-Фоминске. В этом году ребята также получат путевки в «Левково» в Пушкино и лагерь «Имени 28 героев-панфиловцев» в Волоколамске.

«Таким образом, отдыхом будет охвачено в два раза больше детей — порядка шести тысяч», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Смены в лагерях составят 14 дней. Ребятам предоставят пятиразовое питание. Они будут посещать спортивные занятия, игры и кружки.

«Депутаты „Единой России“ со своей стороны держат вопрос обеспечения путевками на контроле, семьи всегда могут обратиться на прием, если возникают какие-либо вопросы», — добавил Игорь Брынцалов.