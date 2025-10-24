Еще два общественных пространства благоустроили в Коломне

Сквер у молодежного центра «Горизонт» и бульвар на улице Пионерской преобразились в городском округе. Работы провели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Территория у «Горизонта» теперь напоминает сад: здесь высадили клены и яблони, известные как «русская сакура». Весной и летом особым украшением сквера станут и многолетние растения: шалфей и котовник, а также живая изгородь из декоративных кустарников кизильника и горной сосны. Изюминка обновленного пространства — большие подвесные качели с навесами и необычные зеркальные фотозоны.

«Мы постоянно гуляем здесь после школы, после мероприятий, в перерывах между нашими волонтерскими сборами. Нам нравится здесь. Очень приятно здесь стало находиться», — поделилась впечатлениями жительница Коломны Александра Горбунова.