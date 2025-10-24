Еще два общественных пространства благоустроили в Коломне
Сквер у молодежного центра «Горизонт» и бульвар на улице Пионерской преобразились в городском округе. Работы провели по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Территория у «Горизонта» теперь напоминает сад: здесь высадили клены и яблони, известные как «русская сакура». Весной и летом особым украшением сквера станут и многолетние растения: шалфей и котовник, а также живая изгородь из декоративных кустарников кизильника и горной сосны. Изюминка обновленного пространства — большие подвесные качели с навесами и необычные зеркальные фотозоны.
«Мы постоянно гуляем здесь после школы, после мероприятий, в перерывах между нашими волонтерскими сборами. Нам нравится здесь. Очень приятно здесь стало находиться», — поделилась впечатлениями жительница Коломны Александра Горбунова.
Зеленая зона, расположенная вдоль улицы Пионерской, тоже превратилась в приятное место для прогулок и активного отдыха. Работы по благоустройству здесь уже завершили: замостили новые пешеходные дорожки, высадили молодые клены и декоративные кустарники, установили скамейки. Особый шарм зоне придает современное освещение — необычные светильники на деревянных опорах и уличные гирлянды.
Кроме того, в рамках благоустройства территории рядом с бульваром построили новый детский городок. Это большой игровой комплекс с горками, лестницами, лабиринтами и другими интересными элементами.
Уже в эту субботу состоится открытие еще одного большого общественного пространства — парка 50-летия Октября. Многие там уже побывали и успели оценить масштаб преобразований. 25 октября с 11 до 13 часов для жителей и гостей города в обновленном парке пройдет праздничная программа.