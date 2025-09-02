Еще два образовательных учреждения открыли в Подмосковье по инвестпрограмме

Еще два образовательных учреждения открыли в Подмосковье по инвестиционной программе. Это детский сад в «Новом Медведково» и школа в «Новом Пушкино», которые примут 1,3 тысячи ребят.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, учреждения построил деверопер Ingrad, который уже передал символические ключи директорам.

Трехэтажное здание площадью 13,3 тысячи квадратных метров стало новым корпусом образовательного комплекса № 11 в Пушкино. Там обустроили учебные кабинеты, мастерские, актовый зал, библиотечный центр, музей, два спортзала и другие помещения. На территории разместили стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола и зоны отдыха.

Трехэтажный детский сад построили в квартале «Новое Медведково». Он рассчитан на 11 групп. Для них будут работать пищеблок, прачечная, медкабинет, групповые со спальнями, раздевалками, санузлами и буфетами.

«Более тысячи воспитанников теперь будут заниматься рядом с домом в современных пространствах, где созданы комфортные условия для учебы и творчества. Мы продолжим выполнять обязательства Ingrad по развитию инфраструктуры для всех членов семьи», — отметила вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.