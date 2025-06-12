Еще два новых рейса добавили на маршруте № 46 во Власихе

Чтобы улучшить транспортное сообщение для местных жителей в часы пик, в городе добавят два дополнительных вечерних рейса маршрута «Власиха — Станция МЦД Одинцово».

На конечной остановке «Почта» специалисты проверили маршруты № 46 и № 477 «Власиха — Киевский вокзал». Инициатором планового мероприятия стал глава округа Герман Потапчук — к нему поступило несколько писем от жителей с просьбой обратить внимание на работу транспорта.

Из-за постройки жилого комплекса «Лайково Мелоди» жители Власихи сталкиваются с проблемами при возвращении вечером с железнодорожной станции Одинцово. Маршрут № 46 стал очень популярным среди жителей нового комплекса. Начальник управления ЖКХ и строительства Ольга Митрофанова сообщила, что Министерство транспорта области добавит два вечерних рейса на этот маршрут, чтобы улучшить ситуацию.

Сейчас на маршрутах из Власихи используют автобусы малого и среднего классов. Расписание организовано так, чтобы в час пик на линию выходили автобусы, рассчитанные на большее количество пассажиров. Это позволяет значительно увеличивать количество перевезенных жителей, так как автобусы малого класса быстро заполняются на конечной остановке.