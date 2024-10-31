Еще два новых автомобиля поступили на станцию скорой помощи в Чехове

В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» Чеховская подстанция скорой помощи получила две новые машины. Эти транспортные средства оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, что позволит специалистам оперативно и качественно оказывать помощь жителям региона.

Новые автомобили разработаны с учетом удобства как для медиков, так и для пациентов. Обновленный двигатель и пневматическая система, позволяющая кузову опускаться и подниматься, облегчают работу с носилками и обеспечивают комфорт маломобильным гражданам.

В настоящее время в выездной бригаде скорой помощи работают 95 человек, которые в среднем за сутки совершают от 90 до 150 выездов. Автопарк подстанции обновляется каждые пять лет. В этом году учреждению передали четыре единицы, и теперь в распоряжении чеховских медиков 16 машин. Из них 10 ежедневно выходят на линию, а остальные находятся в резерве.

Обновление автопарка является важной частью программы «Здравоохранение Подмосковья», направленной на повышение качества медицинского обслуживания и оперативности реагирования на вызовы.

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