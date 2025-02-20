Еще два новых автобуса передали школам в Коломне

В школу № 2 в селе Горы и в Пановскую школу в городском округе Коломна передали два новых автобуса. Уже весной они будут доставлять из отдаленных населенных пунктов 106 детей.

По просьбам родителей учеников один из автобусов проследует по новому маршруту. Он доставит учащихся из села Федосьино до школьного корпуса в поселке Проводник.

Для безопасности детей транспортные средства оборудовали пассажирскими ремнями, аптечками и огнетушителями.

По словам старшего инспектора управления образования администрации округа Сергея Чабара, сейчас автобусы передают на баланс школ.

«Надеемся, что уже в марте они начнут функционировать», — добавил он.

Чабар также пояснил, что в текущем году планируют обновить три уже действующих транспортных средства. Всего по школьным маршрутам в Коломне курсируют свыше 30 автобусов.

Отметим, что каждый год в Московской области обновляют парк школьных автобусов. Особенно это важно для малых населенных пунктов, где нет учебных заведений, и детям приходится пользоваться общественным транспортом.