Еще два незаконных объекта торговли снесут в Истре

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Во время мониторинга в городском округе Истра обнаружили два ларька, в которых занимаются торговлей вне закона. До этого в округе уже устранили три подобных точки продажи.

Незаконной торговлей занимались в Истре на улице Первомайской рядом и в селе Новопетровское на улице Кооперативной. На первой точке не смогли найти владельца, поэтому вопрос еще решается, а вот на втором адресе удалось не только найти, но и убрать ларек. Его демонтировали совместно с сотрудниками полиции.

Борьба с такого рода продажей активно ведется именно в летний период, потому что появляются фруктово-овощные лавки, базары и дачники, которые решили продать свой урожай. Кроме этого, покупать продукцию в таких точках может быть не безопасно для здоровья. Потому что происхождение товаров неизвестно, а лицензии на торговлю нет. До этого снесли два торговых павильона на улице Босова в Истре и два в деревни Зенькино.

Киоски, ларьки, палатки и другие небольшие павильоны для продажи товаров относятся к нестационарным торговым объектам. Разместить такие в Подмосковье можно по результатам электронных аукционов. На этих точках работа не остановилась, в течении года подобные ларьки будут брать на контроль и демонтировать.

Жителям рекомендуют приобретать фрукты и ягоды только в легальных местах. Кроме того, о подобных фактах необходимо сообщать в управление потребительского рынка и услуг администрации городского округа Истра.

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