Еще два молодых педагога начали работу в гимназии в Воскресенске

Молодых педагогов трудоустроили в Москворецкую гимназию в Воскресенске. Они стремятся создать в учреждении атмосферу, способствующую развитию и самовыражению детей.

Татьяна Державина работает с 1 сентября. Он с самого начала проявила активный подход к обучению. Педагог стремится найти индивидуальный подход, что немаловажно в образовательном процессе.

«Уроки у нас проходят по заранее установленному плану, в котором предусмотрены различные виды деятельности: мы и беседуем, и читаем, и рисуем. Я стремлюсь раскрыть таланты каждого ученика и показать, что у них есть все возможности для достижения успеха», — делится Татьяна.

Татьяна Унтевская сначала трудоустроилась педагогом-психологом, но прошла переквалификацию и начала преподавать английский язык для начальных классов. По ее словам, она посещала уроки коллег и вдохновилась на дальнейшее развитие.

«Я пришла сюда как педагог-психолог и, наблюдая за увлечением детей на уроках, поняла, что хочу расширить свои возможности. Поэтому я прошла переподготовку на учителя английского языка», — рассказывает она.

Оба преподавателя применяют современные методики, в том числе интерактивные занятия и групповые проекты. Это помогает сделать образовательный процесс увлекательным.

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