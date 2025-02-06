Еще два медработника пополнили штат перинатального центра в Видном

Еще двое медработников приехали в Ленинский округ по областной программе «Приведи друга». С начала 2025 года трудоустроились уже три медсестры, а в 2024 году — 10 сотрудников.

Премию для медиков, по рекомендации которых трудоустроились новые сотрудники, увеличили до 128 тысяч рублей в 2025 году.

«Наталья Шишкова, медсестра с 35-летним стажем, перешла на работу в Видновский перинатальный центр из детской инфекционной больницы № 6 в Москве. А медсестра с таким же внушительным стажем Ольга Крапивная приехала из Тульской области. Обе начали работать в отделениях патологии новорожденных и недоношенных детей», — рассказали в пресс-службе администрации Ленинского округа.

В 2024 году в перинатальный центр устроили 10 сотрудников — восемь врачей и два человека из среднего медицинского персонала. В 2025 году еще три специалиста пополнили штат.

В Ленинском округе работают региональные программы «Земский доктор» и «Социальная ипотека». Муниципалитет вошел в число лучших в Подмосковье по размеру компенсации за аренду жилья. Медработники получают дополнительно 30 тысяч рублей в месяц, а семейные пары в здравоохранении — 45 тысяч рублей.

Вознаграждение по программе «Приведи друга» выплачивается в два этапа: 50% — при трудоустройстве нового медика и 50% — после 3-х месяцев его работы.