Еще два медика из Химок приобретут жилье по программе «Социальная ипотека»

Две медицинские сестры из больницы Химок смогут приобрести жилье по льготе. Они получили сертификаты в рамках программы «Социальная ипотека». Она запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Общий стаж работы в здравоохранении Дилнозы Саторовой и Елены Медведевой — более 10 лет. Программу «Социальная ипотека» медики называют значительной помощью в решении жилищного вопроса. В ее рамках 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса оплатит региональное правительство. После в течение 10 лет оно будет ежемесячно гасить остаток основного долга. Обязательство медиков — лишь платить проценты по кредиту.

«Поддержке специалистов сферы здравоохранения в нашем округе уделяют особое внимание. Реализуем различные меры социальной поддержки, в числе которых — компенсация за аренду жилья, социальная ипотека, федеральная программа „Земский доктор“, а также пособие молодым специалистам», — прокомментировала депутат Надежда Смирнова.

Более 90 медиков из Химок уже воспользовались сертификатами с 2016 года. Программу запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Поучаствовать в ней могут также педагоги, врачи и фельдшеры, молодые ученые и тренеры.

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