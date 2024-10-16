Еще два котла запустят на котельной «Восточная» в Электростали осенью

В Электростали завершаются мероприятия по модернизации теплоснабжающего хозяйства. Сейчас специалисты устанавливают котлы на котельной «Восточная».

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, котельная обеспечивает горячей водой 208 многоквартирных домов. Ее включили в Государственную программу капитального ремонта после передачи в муниципальную собственность.

«На котельной „Восточная“ в Электростали смонтирован и запущен в работу новый котел, что позволяет нам только на этом ресурсе обеспечивать качественное теплоснабжение жителей при температуре вплоть до — 15 градусов. Еще два новых котла уже доставлены на котельную, в ближайшее время они также будут смонтированы и запущены в работу», — рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Также в Электростали капитально отремонтировали изношенные тепловые сети — всего четыре километра.

В планах на 2025 год строительство шести блочно-модульных котельных на территории округа.

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