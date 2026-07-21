Еще два корпуса в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове достроят в этом году

В поселке Заречье Одинцовского округа продолжается возведение двух новых корпусов жилого комплекса «Резиденции Сколково». На верхних этажах зданий установили остекление с высотой оконных конструкций до 2,6 метра. Часть квартир на верхних этажах будет иметь вид на Мещерский парк.

Общая площадь строящихся объектов составляет 47,4 тысячи квадратных метров. Для будущих собственников жилья в домах предусмотрены места для хранения велосипедов, колясок и сезонных вещей, а также оборудован подземный паркинг. Работы на площадке находятся в активной фазе: на данный момент завершены монолитные работы и кладка стен, корпуса подключены к внешним инженерным сетям, смонтированы лифты для пассажиров и грузов, а также внутренние инженерные коммуникации и более 85% кровельного покрытия.

В настоящий момент строители сосредоточены на отделке помещений общего пользования и благоустройстве территории. Двор новостроек будет полностью свободен от автомобилей: для жителей обустроят площадки для детей и занятий спортом, а также организуют зоны для тихого отдыха. Уже сейчас в составе жилого комплекса функционируют два детских сада, а неподалеку продолжается возведение школы на 750 учебных мест.

Ввод корпусов в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года. Ход строительства контролирует региональный стройнадзор. Ранее в рамках этого проекта уже были сданы в эксплуатацию два корпуса, еще четыре дома сейчас находятся на разных этапах строительства. Застройщиком выступает инвестиционная группа АБСОЛЮТ.