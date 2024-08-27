Еще два физтех-класса появятся в школе № 1 в Реутове

Классы с физико-техническим уклоном откроют в школе № 1 в Реутове. Дети смогут обучаться в них углубленной математике и осваивать IT-технологии.

В новом учебном году еще два физтех-класса откроют в школе № 1 в Реутове. Всего таких классов в учреждении станет четыре. Также один из 10 классов получит IT-уклон.

«Учащиеся физтех-классов уже показали хорошие результаты. Практически все они учатся на четыре и пять и занимают призовые места на олимпиадах. Программу школьники усваивают довольно легко. Она составлена на базе тех курсов, по которым учатся в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном», — прокомментировала директор школы № 1 Ольга Бедрань.

Перед открытием классов директор программы «Физтех-21» на родительском собрании расскажет о том, как будут учиться дети. Встреча пройдет 29 августа.

Отметим, что для зачисления в класс нужно сдать контрольную по математике и пройти психологическое диагностическое тестирование.

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