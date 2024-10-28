Еще два двора очистили от мусора на субботнике в Воскресенске

В микрорайоне Цемгигант городского округа Воскресенск провели субботник. Участники мероприятия очистили дворы на улицах Карла Маркса и Ленинской.

В этих локациях микрорайона Цемгигант растут редкие канадские клены и осенью опадает много листвы. В конце октября уже третий год подряд горожане помогают коммунальным службам привести в порядок улицы города и подготовить их к зимнему периоду.

Участниками субботника стали заместитель главы городского округа Воскресенск Артем Пирогов, работники управляющей компании «Пересвет-Фосфорит», депутаты муниципалитета и неравнодушные жители.

Субботник — это отличная традиция, которая объединяет горожан на благо общества. Помимо этого, экологическое мероприятие служит хорошим примером для подрастающего поколения.

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