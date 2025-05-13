Еще два дошкольных учреждения отремонтируют в Серпухове к 1 сентября

В Серпухове продолжается реконструкция двух детских садов в деревне Васильевское и в поселке Пограничный. Работы планируют завершить к началу учебного года.

В детском саду «Василек», расположенном в деревне Васильевское, сейчас бетонируют полы и возводят новые стены. Готовность ремонта составляет 46%, на объекте трудятся 30 человек. После обновления здания специалисты облагородят территорию вокруг него.

В дошкольном учреждении «Улыбка» в поселке Пограничный рабочие выполняют финишную отделку, укладывают плитку и обновляют потолки. Вместе с этим специалисты утепляют фасад здания минеральными плитами. На территории учреждения демонтировали старый забор, сейчас там меняют наружные сети. Готовность ремонта составляет 45%. На объекте работает 40 человек и две машины спецтехники.

«Ремонт в двух дошкольных отделениях планируем завершить в срок. Уже 1 сентября они откроют двери для юных жителей округа», — отметил врип главы Серпухов Алексей Шимко.