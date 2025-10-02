Еще два дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Южное Пушкино»

В Подмосковье продолжается строительство жилого комплекса «Южное Пушкино». Министерство жилищной политики Московской области выдало СЗ «Апсис Строй» официальное разрешение на ввод в эксплуатацию двух новых жилых домов.

Главная особенность проекта — удачное расположение в зеленом массиве района Мамонтовка на берегу Учинского водохранилища. В пешей доступности от жилого комплекса находятся детские сады, современная школа, поликлиники, магазины и многочисленные места для отдыха и досуга.

В 17-этажных домах общей площадью более 49,7 тысячи квадратных метров расположены 843 квартиры с разными планировками, в том числе с двумя санузлами, гардеробной, кухнями-гостиными. Будущим владельцам предлагают как классические варианты, так и современный евроформат и авторские планировки.

Благоустройство внутренней территории включает детские и спортивные площадки, зону отдыха для взрослых, а также вместительный подземный паркинг на 300 мест.

Входные группы расположены на уровне земли. Там предусмотрели помещения для консъержа и удобные места ожидания.