Еще два дома поставили на кадастр в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе

Еще два жилых дома построили на территории ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе. В них переедут свыше тысячи семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, постановка домов на кадастровый учет дала возможность дольщикам оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и совершать юридические процедуры.

Общая площадь жилых корпусов превысила 60 тысяч квадратных метров. Там обустроили 1075 квартир разных планировок.

Жилой комплекс находится в 13 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе. Там обустроили детский сад и школу, а в этом году заработает еще одно дошкольное учреждение на 225 мест.

«В этом году в комплексе откроется новое дошкольное учреждение для 225 воспитанников. Планируется построить еще два детских сада, школу и поликлинику», — добавили в министерстве.

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