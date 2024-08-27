Еще два дома поставили на кадастр в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе

Фото: группа компаний "Самолет"

Еще два жилых дома построили на территории ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе. В них переедут свыше тысячи семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, постановка домов на кадастровый учет дала возможность дольщикам оформить права собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и совершать юридические процедуры.

Общая площадь жилых корпусов превысила 60 тысяч квадратных метров. Там обустроили 1075 квартир разных планировок.

Жилой комплекс находится в 13 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе. Там обустроили детский сад и школу, а в этом году заработает еще одно дошкольное учреждение на 225 мест.

«В этом году в комплексе откроется новое дошкольное учреждение для 225 воспитанников. Планируется построить еще два детских сада, школу и поликлинику», — добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте