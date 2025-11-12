Еще два дома культуры в Лобне получили новые сценические костюмы

Центр досуга «Восточный» и Дворец культуры «Чайка» городского округа Лобня значительно обновили костюмный фонд. Театрализованные представления, концерты и праздничные мероприятия в городе теперь будут проходить в новых ярких и тематических костюмах.

Пополнение фонда стало возможным при поддержке главы городского округа Лобня Анны Кротовой. Коллективы поблагодарили ее за внимание к нуждам учреждений и всестороннюю поддержку творческих инициатив.

«Костюмы — важнейшая составляющая любого выступления. Теперь мы готовы радовать жителей города новыми образами на всех мероприятиях. Выступать в таких качественных нарядах — настоящее удовольствие и вдохновение для наших артистов», — отметили в ЦД «Восточный».