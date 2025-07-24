Еще два детских сада капитально отремонтируют в Серпухове к 1 сентября

В Серпухове продолжается реконструкция дошкольных учреждений. До 1 сентября отремонтируют два детских сада в деревне Васильевское и в поселке Пограничный.

Строительная готовность детского сада «Василек» в деревне Васильевское достигла 80,5%. Рабочие обустраивают игровые и спортивные площадки, красят потолки и стены, монтируют двери. Помимо этого, специалисты устанавливают слаботочные и наружные электрические системы, проводят гидроизоляцию фундамента, засыпку пазух, монтаж ограждений и малых архитектурных форм.

В детском саду «Улыбка» в поселке Пограничный капитальный ремонт выполнили на 78,3%. В здании идут работы по устройству черновой отделки электрощитовой, прокладке кабельных трасс и контуров заземления, монтажу наружного электроосвещения и пожарных выходов, устройству цоколя, отмостки и наливных полов. Также специалисты укладывают на лестницах плитку, укрепляют дверные проемы, монтируют вентиляционную и водосточную системы.

«Планируем завершить все работы в установленные сроки, чтобы уже 1 сентября дошкольные учреждения распахнули двери для юных жителей округа, обеспечив комфортные и современные условия для развития и обучения», — сказал глава Серпухова Алексей Шимко.