Еще два детских игровых комплекса обновили в городском округе Воскресенск

В городском округе Воскресенск завершили благоустройство двух новых детских игровых комплексов, каждый из которых занимает площадь 450 квадратных метров. Комплексы расположены на улице 60 лет Октября в городе Белоозерский и на Рабочей улице в микрорайоне Москворецкий.

Работы по модернизации детских площадок выполнены в соответствии с единым стандартом, разработанным министерством благоустройства Московской области. Этот стандарт включает обязательные элементы, такие как резиновое покрытие, урны, лавочки, информационные стенды и ограждение, что обеспечивает безопасность и комфорт для детей и их родителей.

Детские площадки играют важную роль в развитии детей, предоставляя безопасное пространство для физической активности, социализации и познания окружающего мира. Они также способствуют формированию облика города и улучшению качества жизни всех жителей. Завершение работ по благоустройству детских игровых комплексов в округе является важным шагом на пути к созданию комфортной городской среды.

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